Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 71.770 1,02 BIST SINAİ 120.924 0,02 BIST GIDA, İÇECEK 112.938 -0,48 BIST TEKSTIL, DERİ 31.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 71.770 1,02
BIST SINAİ 120.924 0,02
BIST GIDA, İÇECEK 112.938 -0,48
BIST TEKSTIL, DERİ 31.540 -0,57
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.218 -0,30
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 125.206 1,46
BIST TAŞ, TOPRAK 68.235 -0,07
BIST METAL ANA 221.674 -0,46
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 135.751 -1,63
BIST MADENCİLİK 60.218 -0,92
BIST HİZMETLER 73.412 -0,05
BIST ELEKTRİK 3.396 -1,22
BIST ULAŞTIRMA 131.797 -2,42
BIST TURİZM 7.013 -1,64
BIST TİCARET 200.030 1,44
BIST İLETİŞİM 34.471 -0,15
BIST SPOR 26.366 -0,54
BIST İNŞAAT 77.552 -0,64
BIST MALİ 116.714 1,18
BIST BANKA 137.645 2,43
BIST SİGORTA 280.124 0,12
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 134.610 1,00
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.912 -0,47
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.882 0,43
BIST TEKNOLOJİ 96.189 -1,26
BIST BİLİŞİM 22.505 2,65
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.250 0,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:04 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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