Borsada Endekslerin Değişimi
36 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ72.2680,69BIST SINAİ121.8150,74BIST GIDA, İÇECEK112.425-0,45BIST TEKSTIL, DERİ31.9851,41BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM46.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|72.268
|0,69
|BIST SINAİ
|121.815
|0,74
|BIST GIDA, İÇECEK
|112.425
|-0,45
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.985
|1,41
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.540
|0,70
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|124.423
|-0,63
|BIST TAŞ, TOPRAK
|68.784
|0,81
|BIST METAL ANA
|226.812
|2,32
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|138.055
|1,70
|BIST MADENCİLİK
|61.801
|2,63
|BIST HİZMETLER
|73.456
|0,06
|BIST ELEKTRİK
|3.383
|-0,38
|BIST ULAŞTIRMA
|134.814
|2,29
|BIST TURİZM
|7.048
|0,50
|BIST TİCARET
|197.495
|-1,27
|BIST İLETİŞİM
|34.561
|0,26
|BIST SPOR
|26.561
|0,74
|BIST İNŞAAT
|78.045
|0,64
|BIST MALİ
|116.621
|-0,08
|BIST BANKA
|137.213
|-0,31
|BIST SİGORTA
|281.901
|0,63
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|137.119
|1,86
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|90.684
|-0,25
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|30.584
|2,35
|BIST TEKNOLOJİ
|97.076
|0,92
|BIST BİLİŞİM
|22.222
|-1,26
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.293
|0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:13 Kaynak: AA
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