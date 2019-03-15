Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

19 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 72.460 0,27 BIST SINAİ 123.490 1,37 BIST GIDA, İÇECEK 115.287 2,55 BIST TEKSTIL, DERİ 31.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 72.460 0,27
BIST SINAİ 123.490 1,37
BIST GIDA, İÇECEK 115.287 2,55
BIST TEKSTIL, DERİ 31.793 -0,60
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.679 2,45
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 125.042 0,50
BIST TAŞ, TOPRAK 69.158 0,54
BIST METAL ANA 233.745 3,06
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 139.216 0,84
BIST MADENCİLİK 61.439 -0,59
BIST HİZMETLER 72.946 -0,69
BIST ELEKTRİK 3.412 0,86
BIST ULAŞTIRMA 134.896 0,06
BIST TURİZM 7.328 3,96
BIST TİCARET 198.747 0,63
BIST İLETİŞİM 33.361 -3,47
BIST SPOR 26.874 1,18
BIST İNŞAAT 77.230 -1,04
BIST MALİ 118.181 1,34
BIST BANKA 139.566 1,72
BIST SİGORTA 285.952 1,44
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 141.037 2,86
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.315 0,70
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.071 1,59
BIST TEKNOLOJİ 97.745 0,69
BIST BİLİŞİM 22.219 -0,01
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.470 0,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:52 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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