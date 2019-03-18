Borsada Endekslerin Değişimi
47 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 72.854 0,54 BIST SINAİ 123.861 0,30 BIST GIDA, İÇECEK 115.033 -0,22 BIST TEKSTIL, DERİ 31.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|72.854
|0,54
|BIST SINAİ
|123.861
|0,30
|BIST GIDA, İÇECEK
|115.033
|-0,22
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.958
|0,52
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|47.647
|-0,07
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|124.728
|-0,25
|BIST TAŞ, TOPRAK
|69.716
|0,81
|BIST METAL ANA
|235.047
|0,56
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|138.996
|-0,16
|BIST MADENCİLİK
|65.182
|6,09
|BIST HİZMETLER
|73.329
|0,53
|BIST ELEKTRİK
|3.466
|1,57
|BIST ULAŞTIRMA
|144.119
|6,84
|BIST TURİZM
|7.310
|-0,23
|BIST TİCARET
|198.551
|-0,10
|BIST İLETİŞİM
|32.580
|-2,34
|BIST SPOR
|27.080
|0,77
|BIST İNŞAAT
|76.948
|-0,36
|BIST MALİ
|120.833
|2,24
|BIST BANKA
|144.649
|3,64
|BIST SİGORTA
|287.268
|0,46
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|120.660
|-14,45
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|91.954
|0,70
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|31.249
|0,57
|BIST TEKNOLOJİ
|98.433
|0,70
|BIST BİLİŞİM
|22.089
|-0,59
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.706
|0,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:52 Kaynak: AA
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