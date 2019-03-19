Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

2 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 73.082 0,31 BIST SINAİ 124.889 0,83 BIST GIDA, İÇECEK 114.362 -0,58 BIST TEKSTIL, DERİ 32.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 73.082 0,31
BIST SINAİ 124.889 0,83
BIST GIDA, İÇECEK 114.362 -0,58
BIST TEKSTIL, DERİ 32.785 2,59
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.584 -0,13
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 128.612 3,11
BIST TAŞ, TOPRAK 70.137 0,60
BIST METAL ANA 235.510 0,20
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 137.827 -0,84
BIST MADENCİLİK 62.803 -3,65
BIST HİZMETLER 73.331 0,00
BIST ELEKTRİK 3.417 -1,41
BIST ULAŞTIRMA 145.863 1,21
BIST TURİZM 7.260 -0,69
BIST TİCARET 196.925 -0,82
BIST İLETİŞİM 32.689 0,34
BIST SPOR 26.765 -1,17
BIST İNŞAAT 77.443 0,64
BIST MALİ 120.757 -0,06
BIST BANKA 142.790 -1,29
BIST SİGORTA 287.867 0,21
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 112.478 -6,78
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 93.494 1,67
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.655 1,30
BIST TEKNOLOJİ 98.737 0,31
BIST BİLİŞİM 22.203 0,52
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.799 0,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:04 Kaynak: AA

Ekonomi
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