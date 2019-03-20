Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

37 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 72.677 -0,55 BIST SINAİ 124.491 -0,32 BIST GIDA, İÇECEK 114.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 72.677 -0,55
BIST SINAİ 124.491 -0,32
BIST GIDA, İÇECEK 114.626 0,23
BIST TEKSTIL, DERİ 32.577 -0,63
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.759 0,37
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 127.921 -0,54
BIST TAŞ, TOPRAK 70.183 0,07
BIST METAL ANA 235.388 -0,05
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.835 -0,72
BIST MADENCİLİK 62.423 -0,60
BIST HİZMETLER 72.803 -0,72
BIST ELEKTRİK 3.414 -0,07
BIST ULAŞTIRMA 146.440 0,40
BIST TURİZM 7.263 0,04
BIST TİCARET 193.416 -1,78
BIST İLETİŞİM 32.465 -0,69
BIST SPOR 26.686 -0,30
BIST İNŞAAT 77.412 -0,04
BIST MALİ 120.559 -0,16
BIST BANKA 143.491 0,49
BIST SİGORTA 286.895 -0,34
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 114.221 1,55
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 92.490 -1,07
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.422 -0,73
BIST TEKNOLOJİ 97.954 -0,79
BIST BİLİŞİM 22.303 0,45
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.952 0,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:29 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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