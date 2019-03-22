Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST KOBİ SANAYİ 75.610 0,40 BIST SINAİ 120.072 -1,71 BIST GIDA, İÇECEK 112.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ 75.610 0,40
BIST SINAİ 120.072 -1,71
BIST GIDA, İÇECEK 112.716 -1,26
BIST TEKSTIL, DERİ 31.749 -2,03
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.391 -2,41
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 122.784 -2,00
BIST TAŞ, TOPRAK 67.696 -2,73
BIST METAL ANA 224.963 -1,53
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 132.743 -1,21
BIST MADENCİLİK 60.837 -1,80
BIST HİZMETLER 71.261 -0,84
BIST ELEKTRİK 3.319 -2,16
BIST ULAŞTIRMA 141.183 -2,40
BIST TURİZM 7.083 -0,48
BIST TİCARET 187.347 -0,14
BIST İLETİŞİM 32.515 -0,15
BIST SPOR 25.995 -1,38
BIST İNŞAAT 76.555 -1,74
BIST MALİ 117.832 -2,28
BIST BANKA 141.204 -2,70
BIST SİGORTA 291.919 0,21
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 108.455 -2,23
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 89.322 -1,82
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.587 -1,78
BIST TEKNOLOJİ 94.438 -2,12
BIST BİLİŞİM 21.676 -1,87
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.484 -0,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:40 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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