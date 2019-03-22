Borsada Endekslerin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST KOBİ SANAYİ 75.610 0,40 BIST SINAİ 120.072 -1,71 BIST GIDA, İÇECEK 112.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|75.610
|0,40
|BIST SINAİ
|120.072
|-1,71
|BIST GIDA, İÇECEK
|112.716
|-1,26
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.749
|-2,03
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.391
|-2,41
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|122.784
|-2,00
|BIST TAŞ, TOPRAK
|67.696
|-2,73
|BIST METAL ANA
|224.963
|-1,53
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|132.743
|-1,21
|BIST MADENCİLİK
|60.837
|-1,80
|BIST HİZMETLER
|71.261
|-0,84
|BIST ELEKTRİK
|3.319
|-2,16
|BIST ULAŞTIRMA
|141.183
|-2,40
|BIST TURİZM
|7.083
|-0,48
|BIST TİCARET
|187.347
|-0,14
|BIST İLETİŞİM
|32.515
|-0,15
|BIST SPOR
|25.995
|-1,38
|BIST İNŞAAT
|76.555
|-1,74
|BIST MALİ
|117.832
|-2,28
|BIST BANKA
|141.204
|-2,70
|BIST SİGORTA
|291.919
|0,21
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|108.455
|-2,23
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|89.322
|-1,82
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|30.587
|-1,78
|BIST TEKNOLOJİ
|94.438
|-2,12
|BIST BİLİŞİM
|21.676
|-1,87
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.484
|-0,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:40 Kaynak: AA
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