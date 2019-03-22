Borsada Endekslerin Değişimi
16 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 74.437 -1,16 BIST SINAİ 118.794 -2,76 BIST GIDA, İÇECEK 110.303 -3,38 BIST TEKSTIL, DERİ 31.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|74.437
|-1,16
|BIST SINAİ
|118.794
|-2,76
|BIST GIDA, İÇECEK
|110.303
|-3,38
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.159
|-3,85
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|45.962
|-3,31
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|122.347
|-2,35
|BIST TAŞ, TOPRAK
|66.940
|-3,81
|BIST METAL ANA
|220.274
|-3,59
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|132.757
|-1,20
|BIST MADENCİLİK
|59.828
|-3,43
|BIST HİZMETLER
|70.588
|-1,77
|BIST ELEKTRİK
|3.295
|-2,86
|BIST ULAŞTIRMA
|138.258
|-4,42
|BIST TURİZM
|6.978
|-1,96
|BIST TİCARET
|188.446
|0,45
|BIST İLETİŞİM
|31.763
|-2,46
|BIST SPOR
|25.724
|-2,41
|BIST İNŞAAT
|76.658
|-1,61
|BIST MALİ
|114.877
|-4,73
|BIST BANKA
|135.492
|-6,64
|BIST SİGORTA
|289.521
|-0,62
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|109.744
|-1,07
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|89.034
|-2,14
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|30.035
|-3,55
|BIST TEKNOLOJİ
|93.939
|-2,64
|BIST BİLİŞİM
|21.569
|-2,35
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.080
|-1,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:10 Kaynak: AA
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