Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

16 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 74.437 -1,16 BIST SINAİ 118.794 -2,76 BIST GIDA, İÇECEK 110.303 -3,38 BIST TEKSTIL, DERİ 31.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 74.437 -1,16
BIST SINAİ 118.794 -2,76
BIST GIDA, İÇECEK 110.303 -3,38
BIST TEKSTIL, DERİ 31.159 -3,85
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.962 -3,31
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 122.347 -2,35
BIST TAŞ, TOPRAK 66.940 -3,81
BIST METAL ANA 220.274 -3,59
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 132.757 -1,20
BIST MADENCİLİK 59.828 -3,43
BIST HİZMETLER 70.588 -1,77
BIST ELEKTRİK 3.295 -2,86
BIST ULAŞTIRMA 138.258 -4,42
BIST TURİZM 6.978 -1,96
BIST TİCARET 188.446 0,45
BIST İLETİŞİM 31.763 -2,46
BIST SPOR 25.724 -2,41
BIST İNŞAAT 76.658 -1,61
BIST MALİ 114.877 -4,73
BIST BANKA 135.492 -6,64
BIST SİGORTA 289.521 -0,62
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 109.744 -1,07
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 89.034 -2,14
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.035 -3,55
BIST TEKNOLOJİ 93.939 -2,64
BIST BİLİŞİM 21.569 -2,35
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.080 -1,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:10 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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