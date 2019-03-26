Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

56 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 74.124 -1,28 BIST SINAİ 118.528 -1,59 BIST GIDA, İÇECEK 106.402 -2,10 BIST TEKSTIL, DERİ 30.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 74.124 -1,28
BIST SINAİ 118.528 -1,59
BIST GIDA, İÇECEK 106.402 -2,10
BIST TEKSTIL, DERİ 30.108 -2,29
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.468 -1,82
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 122.842 -1,17
BIST TAŞ, TOPRAK 65.677 -0,94
BIST METAL ANA 225.890 -1,17
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 129.643 -3,29
BIST MADENCİLİK 60.197 -0,20
BIST HİZMETLER 69.683 -1,37
BIST ELEKTRİK 3.216 -0,78
BIST ULAŞTIRMA 138.008 -3,81
BIST TURİZM 6.986 0,21
BIST TİCARET 187.665 -1,07
BIST İLETİŞİM 30.816 -0,65
BIST SPOR 24.794 -1,37
BIST İNŞAAT 77.136 0,84
BIST MALİ 109.341 -2,35
BIST BANKA 127.217 -2,23
BIST SİGORTA 277.637 -2,75
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 114.670 3,69
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.940 -2,79
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.332 -1,32
BIST TEKNOLOJİ 92.053 -2,43
BIST BİLİŞİM 21.039 -1,46
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.843 -0,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:02 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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