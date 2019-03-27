Borsada Endekslerin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 72.351 -2,39 BIST SINAİ 113.439 -4,29 BIST GIDA, İÇECEK 100.895 -5,18 BIST TEKSTIL, DERİ 29.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|72.351
|-2,39
|BIST SINAİ
|113.439
|-4,29
|BIST GIDA, İÇECEK
|100.895
|-5,18
|BIST TEKSTIL, DERİ
|29.449
|-2,19
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|42.467
|-4,50
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|117.660
|-4,22
|BIST TAŞ, TOPRAK
|63.321
|-3,59
|BIST METAL ANA
|218.039
|-3,48
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|121.945
|-5,94
|BIST MADENCİLİK
|58.463
|-2,88
|BIST HİZMETLER
|65.912
|-5,41
|BIST ELEKTRİK
|3.078
|-4,31
|BIST ULAŞTIRMA
|130.531
|-5,42
|BIST TURİZM
|6.725
|-3,72
|BIST TİCARET
|177.888
|-5,21
|BIST İLETİŞİM
|28.853
|-6,37
|BIST SPOR
|23.582
|-4,89
|BIST İNŞAAT
|73.835
|-4,28
|BIST MALİ
|102.498
|-6,26
|BIST BANKA
|117.528
|-7,62
|BIST SİGORTA
|276.475
|-0,42
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|114.268
|-0,35
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|81.317
|-5,38
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.683
|-2,21
|BIST TEKNOLOJİ
|85.342
|-7,29
|BIST BİLİŞİM
|19.918
|-5,33
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|23.822
|-4,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:11 Kaynak: AA
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