Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

40 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 75.512 1,25 BIST SINAİ 112.022 0,80 BIST GIDA, İÇECEK 100.917 1,18 BIST TEKSTIL, DERİ 30.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 75.512 1,25
BIST SINAİ 112.022 0,80
BIST GIDA, İÇECEK 100.917 1,18
BIST TEKSTIL, DERİ 30.030 0,90
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.063 3,09
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.650 -0,11
BIST TAŞ, TOPRAK 63.493 0,43
BIST METAL ANA 225.008 0,24
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 126.399 3,11
BIST MADENCİLİK 58.417 1,50
BIST HİZMETLER 66.554 0,64
BIST ELEKTRİK 3.050 0,74
BIST ULAŞTIRMA 132.904 2,60
BIST TURİZM 6.874 1,79
BIST TİCARET 179.797 0,69
BIST İLETİŞİM 29.136 -0,66
BIST SPOR 24.285 3,83
BIST İNŞAAT 71.887 -1,45
BIST MALİ 107.754 3,07
BIST BANKA 127.281 4,43
BIST SİGORTA 275.335 0,65
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 111.228 -1,71
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.617 1,71
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.190 0,65
BIST TEKNOLOJİ 89.719 2,99
BIST BİLİŞİM 20.383 -0,09
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.263 -0,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:00 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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