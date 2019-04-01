Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

44 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 77.082 2,08 BIST SINAİ 113.912 1,69 BIST GIDA, İÇECEK 105.009 4,05 BIST TEKSTIL, DERİ 30.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 77.082 2,08
BIST SINAİ 113.912 1,69
BIST GIDA, İÇECEK 105.009 4,05
BIST TEKSTIL, DERİ 30.248 0,73
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.466 0,91
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.739 3,76
BIST TAŞ, TOPRAK 63.676 0,29
BIST METAL ANA 224.471 -0,24
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 125.990 -0,32
BIST MADENCİLİK 58.986 0,97
BIST HİZMETLER 67.081 0,79
BIST ELEKTRİK 3.095 1,47
BIST ULAŞTIRMA 134.044 0,86
BIST TURİZM 6.892 0,28
BIST TİCARET 181.680 1,05
BIST İLETİŞİM 28.946 -0,65
BIST SPOR 26.164 7,74
BIST İNŞAAT 74.295 3,35
BIST MALİ 106.767 -0,92
BIST BANKA 125.277 -1,57
BIST SİGORTA 275.721 0,14
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 112.785 1,40
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.759 0,17
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.711 -1,64
BIST TEKNOLOJİ 89.629 -0,10
BIST BİLİŞİM 20.656 1,34
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.196 -0,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:43 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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