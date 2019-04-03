Borsada Endekslerin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 77.700 0,75 BIST SINAİ 114.300 0,52 BIST GIDA, İÇECEK 106.112 1,14 BIST TEKSTIL, DERİ 30.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|77.700
|0,75
|BIST SINAİ
|114.300
|0,52
|BIST GIDA, İÇECEK
|106.112
|1,14
|BIST TEKSTIL, DERİ
|30.801
|0,50
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.382
|0,62
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|111.832
|-0,96
|BIST TAŞ, TOPRAK
|63.244
|0,05
|BIST METAL ANA
|225.236
|2,12
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|129.799
|0,99
|BIST MADENCİLİK
|57.866
|-0,11
|BIST HİZMETLER
|68.344
|1,68
|BIST ELEKTRİK
|3.043
|1,33
|BIST ULAŞTIRMA
|138.188
|3,18
|BIST TURİZM
|7.038
|2,24
|BIST TİCARET
|186.225
|1,48
|BIST İLETİŞİM
|29.332
|1,12
|BIST SPOR
|26.193
|-0,74
|BIST İNŞAAT
|74.701
|1,86
|BIST MALİ
|106.403
|0,89
|BIST BANKA
|124.268
|1,36
|BIST SİGORTA
|279.613
|1,03
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|117.840
|1,09
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|82.865
|0,31
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.728
|0,32
|BIST TEKNOLOJİ
|88.655
|0,52
|BIST BİLİŞİM
|20.842
|0,30
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.637
|0,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:55 Kaynak: AA
Bu Dondurmayı Yiyenin Ağzından Duman Çıkıyor
Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı
Dilek İmamoğlu, Semiha Yıldırım ile Fotoğrafının Yan Yana Konulmasına Tepki Gösterdi!
Erdoğan, Seçimler Sonrası İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Bunlar Topal Ördek