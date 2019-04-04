Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

30 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 78.413 0,92 BIST SINAİ 117.220 2,55 BIST GIDA, İÇECEK 108.308 2,07 BIST TEKSTIL, DERİ 31.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 78.413 0,92
BIST SINAİ 117.220 2,55
BIST GIDA, İÇECEK 108.308 2,07
BIST TEKSTIL, DERİ 31.684 2,87
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.745 0,82
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.994 1,93
BIST TAŞ, TOPRAK 64.201 1,51
BIST METAL ANA 233.376 3,61
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.188 2,61
BIST MADENCİLİK 60.162 3,97
BIST HİZMETLER 71.260 4,27
BIST ELEKTRİK 3.156 3,73
BIST ULAŞTIRMA 146.159 5,77
BIST TURİZM 7.138 1,43
BIST TİCARET 191.851 3,02
BIST İLETİŞİM 31.165 6,25
BIST SPOR 26.642 1,72
BIST İNŞAAT 75.312 0,82
BIST MALİ 111.446 4,74
BIST BANKA 131.707 5,99
BIST SİGORTA 280.216 0,22
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 118.501 0,56
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.029 3,82
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.177 1,57
BIST TEKNOLOJİ 91.147 2,81
BIST BİLİŞİM 21.076 1,12
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.324 -1,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:02 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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