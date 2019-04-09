Borsada Endekslerin Değişimi
56 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 77.396 0,49 BIST SINAİ 117.734 1,28 BIST GIDA, İÇECEK 110.034 1,99 BIST TEKSTIL, DERİ 31.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:33 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|77.396
|0,49
|BIST SINAİ
|117.734
|1,28
|BIST GIDA, İÇECEK
|110.034
|1,99
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.587
|1,22
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.757
|0,41
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|112.632
|-0,23
|BIST TAŞ, TOPRAK
|64.216
|1,09
|BIST METAL ANA
|237.527
|2,66
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|134.449
|1,68
|BIST MADENCİLİK
|60.668
|1,68
|BIST HİZMETLER
|69.971
|0,69
|BIST ELEKTRİK
|3.191
|0,80
|BIST ULAŞTIRMA
|146.998
|1,91
|BIST TURİZM
|7.155
|1,32
|BIST TİCARET
|186.766
|0,73
|BIST İLETİŞİM
|30.106
|0,13
|BIST SPOR
|26.087
|-0,25
|BIST İNŞAAT
|75.921
|-0,21
|BIST MALİ
|111.795
|1,33
|BIST BANKA
|131.681
|1,09
|BIST SİGORTA
|285.479
|0,51
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|121.156
|0,54
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|86.753
|1,81
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.049
|0,98
|BIST TEKNOLOJİ
|90.704
|1,05
|BIST BİLİŞİM
|20.657
|0,76
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|23.440
|-0,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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