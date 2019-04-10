Borsada Endekslerin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 76.736 -0,85 BIST SINAİ 116.612 -0,95 BIST GIDA, İÇECEK 108.930 -1,00 BIST TEKSTIL, DERİ 30.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:55 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|76.736
|-0,85
|BIST SINAİ
|116.612
|-0,95
|BIST GIDA, İÇECEK
|108.930
|-1,00
|BIST TEKSTIL, DERİ
|30.774
|-2,58
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.592
|-0,37
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|111.779
|-0,76
|BIST TAŞ, TOPRAK
|64.164
|-0,08
|BIST METAL ANA
|234.042
|-1,47
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|133.340
|-0,82
|BIST MADENCİLİK
|60.529
|-0,23
|BIST HİZMETLER
|69.260
|-1,02
|BIST ELEKTRİK
|3.173
|-0,56
|BIST ULAŞTIRMA
|142.823
|-2,84
|BIST TURİZM
|7.175
|0,27
|BIST TİCARET
|183.643
|-1,67
|BIST İLETİŞİM
|30.277
|0,57
|BIST SPOR
|26.190
|0,39
|BIST İNŞAAT
|75.993
|0,10
|BIST MALİ
|110.411
|-1,24
|BIST BANKA
|129.908
|-1,35
|BIST SİGORTA
|283.605
|-0,66
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|122.190
|0,85
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|85.610
|-1,32
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.966
|-0,29
|BIST TEKNOLOJİ
|89.386
|-1,45
|BIST BİLİŞİM
|20.310
|-1,68
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|23.264
|-0,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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