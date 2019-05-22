Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi

11 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 74.993 -1,45 BIST SINAİ 101.567 -1,75 BIST GIDA, İÇECEK 97.268 -1,13 BIST TEKSTIL, DERİ 28.

Borsada Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 74.993 -1,45
BIST SINAİ 101.567 -1,75
BIST GIDA, İÇECEK 97.268 -1,13
BIST TEKSTIL, DERİ 28.987 -3,36
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 39.066 -2,80
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 102.594 -1,08
BIST TAŞ, TOPRAK 54.966 -3,31
BIST METAL ANA 179.596 -2,10
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 115.880 -2,02
BIST MADENCİLİK 65.177 -2,63
BIST HİZMETLER 61.833 -0,98
BIST ELEKTRİK 2.788 -2,91
BIST ULAŞTIRMA 118.843 -3,60
BIST TURİZM 5.982 -1,57
BIST TİCARET 165.871 0,03
BIST İLETİŞİM 27.327 -0,35
BIST SPOR 25.791 0,94
BIST İNŞAAT 76.543 -0,89
BIST MALİ 93.940 -2,35
BIST BANKA 108.273 -2,67
BIST SİGORTA 268.434 -0,77
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 81.042 -4,31
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 75.236 -2,04
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 24.027 -1,83
BIST TEKNOLOJİ 70.942 -5,07
BIST BİLİŞİM 16.998 -2,17
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.051 -1,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:48 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fed'in Toplantı Tutanakları Yayımlandı Salep Soğanı Toplayanlara Biyolojik Çeşitliliği Tahripten 300 Bin Lira Ceza Kesildi Ekrem İmamoğlu'nun Gazeteciyle Yaşadığı Tartışmanın Gizlice Kaydedildiği Ortaya Çıktı Şarkıcı Aleyna Tilki'nin Kural İhlali Yaptığı Gerekçesiyle Twitter Hesabı Kapatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.5.2019 06:33:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada Endekslerin Değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]