Borsada endekslerin değişimi
7 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 76.169 -0,02 BIST SINAİ 103.798 1,47 BIST GIDA, İÇECEK 99.930 1,82 BIST TEKSTIL, DERİ 29.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:38 Kaynak: AA
'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|76.169
|-0,02
|BIST SINAİ
|103.798
|1,47
|BIST GIDA, İÇECEK
|99.930
|1,82
|BIST TEKSTIL, DERİ
|29.333
|0,63
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|39.929
|2,20
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|104.194
|1,05
|BIST TAŞ, TOPRAK
|55.860
|2,13
|BIST METAL ANA
|184.097
|0,57
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|119.826
|2,49
|BIST MADENCİLİK
|65.794
|3,62
|BIST HİZMETLER
|63.095
|-0,02
|BIST ELEKTRİK
|2.812
|0,92
|BIST ULAŞTIRMA
|125.629
|1,48
|BIST TURİZM
|6.051
|0,63
|BIST TİCARET
|168.596
|-1,17
|BIST İLETİŞİM
|27.470
|-0,43
|BIST SPOR
|25.760
|1,41
|BIST İNŞAAT
|78.067
|1,99
|BIST MALİ
|97.168
|2,85
|BIST BANKA
|113.392
|3,85
|BIST SİGORTA
|265.619
|0,18
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|82.271
|2,91
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|77.057
|1,95
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|24.138
|0,62
|BIST TEKNOLOJİ
|73.058
|2,31
|BIST BİLİŞİM
|17.118
|1,16
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|23.159
|0,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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