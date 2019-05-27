Borsada endekslerin değişimi
2 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 78.079 2,51 BIST SINAİ 102.907 -0,86 BIST GIDA, İÇECEK 99.763 -0,17 BIST TEKSTIL, DERİ 29.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:41 Kaynak: AA
'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|78.079
|2,51
|BIST SINAİ
|102.907
|-0,86
|BIST GIDA, İÇECEK
|99.763
|-0,17
|BIST TEKSTIL, DERİ
|29.118
|-0,73
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|39.868
|-0,15
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|103.424
|-0,74
|BIST TAŞ, TOPRAK
|55.716
|-0,26
|BIST METAL ANA
|180.785
|-1,80
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|119.988
|0,14
|BIST MADENCİLİK
|63.761
|-3,09
|BIST HİZMETLER
|62.968
|-0,20
|BIST ELEKTRİK
|2.795
|-0,60
|BIST ULAŞTIRMA
|125.083
|-0,44
|BIST TURİZM
|6.065
|0,24
|BIST TİCARET
|168.670
|0,04
|BIST İLETİŞİM
|27.160
|-1,13
|BIST SPOR
|25.911
|0,59
|BIST İNŞAAT
|79.382
|1,69
|BIST MALİ
|96.637
|-0,55
|BIST BANKA
|112.189
|-1,06
|BIST SİGORTA
|262.535
|-1,16
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|82.582
|0,38
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|77.109
|0,07
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|24.238
|0,41
|BIST TEKNOLOJİ
|72.567
|-0,67
|BIST BİLİŞİM
|17.240
|0,72
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|23.324
|0,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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