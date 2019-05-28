Son Dakika Haberleri: Borsada endekslerin değişimi
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Borsada endekslerin değişimi

25 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 80.861 3,56 BIST SINAİ 104.162 1,22 BIST GIDA, İÇECEK 101.577 1,82 BIST TEKSTIL, DERİ 29.

Borsada endekslerin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 80.861 3,56
BIST SINAİ 104.162 1,22
BIST GIDA, İÇECEK 101.577 1,82
BIST TEKSTIL, DERİ 29.361 0,83
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 40.595 1,82
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 104.108 0,66
BIST TAŞ, TOPRAK 56.085 0,66
BIST METAL ANA 182.345 0,86
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 122.590 2,17
BIST MADENCİLİK 65.420 2,60
BIST HİZMETLER 64.161 1,89
BIST ELEKTRİK 2.871 2,72
BIST ULAŞTIRMA 127.815 2,18
BIST TURİZM 6.110 0,73
BIST TİCARET 173.607 2,93
BIST İLETİŞİM 27.376 0,80
BIST SPOR 25.756 -0,60
BIST İNŞAAT 79.066 -0,40
BIST MALİ 97.807 1,21
BIST BANKA 113.301 0,99
BIST SİGORTA 261.134 -0,53
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 83.025 0,54
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.400 1,67
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 24.525 1,18
BIST TEKNOLOJİ 73.904 1,84
BIST BİLİŞİM 17.385 0,84
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.440 0,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:35 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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