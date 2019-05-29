Son Dakika Haberleri: Borsada endekslerin değişimi
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsada endekslerin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 79.106 -2,17 BIST SINAİ 104.657 0,47 BIST GIDA, İÇECEK 102.028 0,44 BIST TEKSTIL, DERİ 29.

Borsada endekslerin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 79.106 -2,17
BIST SINAİ 104.657 0,47
BIST GIDA, İÇECEK 102.028 0,44
BIST TEKSTIL, DERİ 29.069 -0,99
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 40.557 -0,09
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 104.750 0,62
BIST TAŞ, TOPRAK 55.428 -1,17
BIST METAL ANA 183.753 0,77
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 123.827 1,01
BIST MADENCİLİK 64.741 -1,04
BIST HİZMETLER 64.980 1,28
BIST ELEKTRİK 2.856 -0,53
BIST ULAŞTIRMA 128.232 0,33
BIST TURİZM 6.054 -0,91
BIST TİCARET 176.487 1,66
BIST İLETİŞİM 27.927 2,01
BIST SPOR 26.620 3,36
BIST İNŞAAT 78.972 -0,12
BIST MALİ 97.728 -0,08
BIST BANKA 112.449 -0,75
BIST SİGORTA 266.039 1,88
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 80.071 -3,56
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.244 1,08
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 24.236 -1,18
BIST TEKNOLOJİ 74.156 0,34
BIST BİLİŞİM 17.664 1,60
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.517 0,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:41 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BES'teki devlet katkısının yüzde 10'u Borsa'ya yatırılacak İskorpitin görüntüsüne bakan kaçıyor, tadan bırakamıyor Ekonomistler Türkiye ekonomisi için 1. çeyrekte yüzde 2,5 daralma bekliyor Turistik Doğu Ekspresi ilk yolculuğuna bu akşam başlıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 20:01:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada endekslerin değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]