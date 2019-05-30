Borsada endekslerin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 79.984 1,11 BIST SINAİ 107.398 2,62 BIST GIDA, İÇECEK 105.868 3,76 BIST TEKSTIL, DERİ 29.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:41 Kaynak: AA
'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|79.984
|1,11
|BIST SINAİ
|107.398
|2,62
|BIST GIDA, İÇECEK
|105.868
|3,76
|BIST TEKSTIL, DERİ
|29.361
|1,01
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|40.788
|0,57
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|108.128
|3,22
|BIST TAŞ, TOPRAK
|56.752
|2,39
|BIST METAL ANA
|186.716
|1,61
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|126.395
|2,07
|BIST MADENCİLİK
|66.917
|3,36
|BIST HİZMETLER
|66.800
|2,80
|BIST ELEKTRİK
|2.926
|2,45
|BIST ULAŞTIRMA
|132.121
|3,03
|BIST TURİZM
|6.151
|1,60
|BIST TİCARET
|183.137
|3,77
|BIST İLETİŞİM
|28.440
|1,84
|BIST SPOR
|27.236
|2,32
|BIST İNŞAAT
|80.313
|1,70
|BIST MALİ
|101.287
|3,64
|BIST BANKA
|117.554
|4,54
|BIST SİGORTA
|268.356
|0,87
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|84.709
|5,79
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|81.420
|2,75
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|24.758
|2,15
|BIST TEKNOLOJİ
|76.543
|3,22
|BIST BİLİŞİM
|17.860
|1,11
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|23.893
|1,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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