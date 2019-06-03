Son Dakika Haberleri: Borsada endekslerin değişimi
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Borsada endekslerin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 81.685 0,36 BIST SINAİ 107.765 -0,53 BIST GIDA, İÇECEK 104.921 -0,08 BIST TEKSTIL, DERİ 30.

Borsada endekslerin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 81.685 0,36
BIST SINAİ 107.765 -0,53
BIST GIDA, İÇECEK 104.921 -0,08
BIST TEKSTIL, DERİ 30.066 1,15
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 41.066 0,67
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.909 -1,47
BIST TAŞ, TOPRAK 56.334 -0,12
BIST METAL ANA 185.380 0,39
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 125.758 -1,36
BIST MADENCİLİK 68.564 2,38
BIST HİZMETLER 67.578 0,96
BIST ELEKTRİK 3.010 0,88
BIST ULAŞTIRMA 132.944 -0,17
BIST TURİZM 6.205 0,68
BIST TİCARET 183.441 0,33
BIST İLETİŞİM 29.291 2,95
BIST SPOR 26.340 -0,64
BIST İNŞAAT 81.021 -0,11
BIST MALİ 101.253 -0,66
BIST BANKA 116.770 -0,96
BIST SİGORTA 268.259 0,01
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 84.145 1,53
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.146 -0,19
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 24.774 -1,17
BIST TEKNOLOJİ 77.281 -0,65
BIST BİLİŞİM 18.268 -0,23
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.261 1,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:25 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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