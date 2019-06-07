Son Dakika Haberleri: Borsada endekslerin değişimi
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Borsada endekslerin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 82.629 1,16 BIST SINAİ 110.035 2,11 BIST GIDA, İÇECEK 108.450 3,36 BIST TEKSTIL, DERİ 30.

Borsada endekslerin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 82.629 1,16
BIST SINAİ 110.035 2,11
BIST GIDA, İÇECEK 108.450 3,36
BIST TEKSTIL, DERİ 30.753 2,28
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 41.970 2,20
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.041 0,12
BIST TAŞ, TOPRAK 57.417 1,92
BIST METAL ANA 190.500 2,76
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 130.853 4,05
BIST MADENCİLİK 70.849 3,33
BIST HİZMETLER 70.053 3,66
BIST ELEKTRİK 3.048 1,27
BIST ULAŞTIRMA 139.109 4,64
BIST TURİZM 6.332 2,05
BIST TİCARET 187.839 2,40
BIST İLETİŞİM 31.070 6,08
BIST SPOR 26.649 1,17
BIST İNŞAAT 81.519 0,62
BIST MALİ 106.281 4,97
BIST BANKA 124.121 6,30
BIST SİGORTA 269.691 0,53
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 83.297 -1,01
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.456 4,03
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.167 1,59
BIST TEKNOLOJİ 79.683 3,11
BIST BİLİŞİM 18.849 3,18
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.465 0,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:41 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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