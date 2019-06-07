Borsada endekslerin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 82.629 1,16 BIST SINAİ 110.035 2,11 BIST GIDA, İÇECEK 108.450 3,36 BIST TEKSTIL, DERİ 30.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:41 Kaynak: AA
'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|82.629
|1,16
|BIST SINAİ
|110.035
|2,11
|BIST GIDA, İÇECEK
|108.450
|3,36
|BIST TEKSTIL, DERİ
|30.753
|2,28
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|41.970
|2,20
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|110.041
|0,12
|BIST TAŞ, TOPRAK
|57.417
|1,92
|BIST METAL ANA
|190.500
|2,76
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|130.853
|4,05
|BIST MADENCİLİK
|70.849
|3,33
|BIST HİZMETLER
|70.053
|3,66
|BIST ELEKTRİK
|3.048
|1,27
|BIST ULAŞTIRMA
|139.109
|4,64
|BIST TURİZM
|6.332
|2,05
|BIST TİCARET
|187.839
|2,40
|BIST İLETİŞİM
|31.070
|6,08
|BIST SPOR
|26.649
|1,17
|BIST İNŞAAT
|81.519
|0,62
|BIST MALİ
|106.281
|4,97
|BIST BANKA
|124.121
|6,30
|BIST SİGORTA
|269.691
|0,53
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|83.297
|-1,01
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|85.456
|4,03
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|25.167
|1,59
|BIST TEKNOLOJİ
|79.683
|3,11
|BIST BİLİŞİM
|18.849
|3,18
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.465
|0,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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