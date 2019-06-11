Son Dakika Haberleri: Borsada endekslerin değişimi
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Borsada endekslerin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 83.173 -0,21 BIST SINAİ 110.307 -0,67 BIST GIDA, İÇECEK 107.553 -0,64 BIST TEKSTIL, DERİ 31.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 83.173 -0,21
BIST SINAİ 110.307 -0,67
BIST GIDA, İÇECEK 107.553 -0,64
BIST TEKSTIL, DERİ 31.127 -0,96
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.720 -0,07
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.400 -1,32
BIST TAŞ, TOPRAK 57.596 -0,93
BIST METAL ANA 195.917 0,58
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 129.698 -0,82
BIST MADENCİLİK 70.798 -1,24
BIST HİZMETLER 68.325 -2,00
BIST ELEKTRİK 3.022 -1,52
BIST ULAŞTIRMA 137.906 -2,26
BIST TURİZM 6.305 -1,34
BIST TİCARET 181.810 -1,80
BIST İLETİŞİM 29.921 -2,49
BIST SPOR 27.043 -0,45
BIST İNŞAAT 80.767 -1,24
BIST MALİ 105.305 -1,28
BIST BANKA 123.304 -1,27
BIST SİGORTA 268.428 -0,38
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 80.591 -0,85
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.965 -1,60
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.592 0,15
BIST TEKNOLOJİ 79.097 -2,53
BIST BİLİŞİM 19.162 -0,07
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.819 0,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:32 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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