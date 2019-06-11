Borsada endekslerin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 83.173 -0,21 BIST SINAİ 110.307 -0,67 BIST GIDA, İÇECEK 107.553 -0,64 BIST TEKSTIL, DERİ 31.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:32 Kaynak: AA
'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|83.173
|-0,21
|BIST SINAİ
|110.307
|-0,67
|BIST GIDA, İÇECEK
|107.553
|-0,64
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.127
|-0,96
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|42.720
|-0,07
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|109.400
|-1,32
|BIST TAŞ, TOPRAK
|57.596
|-0,93
|BIST METAL ANA
|195.917
|0,58
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|129.698
|-0,82
|BIST MADENCİLİK
|70.798
|-1,24
|BIST HİZMETLER
|68.325
|-2,00
|BIST ELEKTRİK
|3.022
|-1,52
|BIST ULAŞTIRMA
|137.906
|-2,26
|BIST TURİZM
|6.305
|-1,34
|BIST TİCARET
|181.810
|-1,80
|BIST İLETİŞİM
|29.921
|-2,49
|BIST SPOR
|27.043
|-0,45
|BIST İNŞAAT
|80.767
|-1,24
|BIST MALİ
|105.305
|-1,28
|BIST BANKA
|123.304
|-1,27
|BIST SİGORTA
|268.428
|-0,38
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|80.591
|-0,85
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|83.965
|-1,60
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|25.592
|0,15
|BIST TEKNOLOJİ
|79.097
|-2,53
|BIST BİLİŞİM
|19.162
|-0,07
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.819
|0,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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