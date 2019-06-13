Borsada endekslerin değişimi
7 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 82.213 -1,08 BIST SINAİ 107.986 -1,84 BIST GIDA, İÇECEK 105.135 -2,47 BIST TEKSTIL, DERİ 30.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:36 Kaynak: AA
'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|82.213
|-1,08
|BIST SINAİ
|107.986
|-1,84
|BIST GIDA, İÇECEK
|105.135
|-2,47
|BIST TEKSTIL, DERİ
|30.312
|-2,23
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|42.383
|-1,10
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|106.124
|-1,79
|BIST TAŞ, TOPRAK
|56.784
|-1,68
|BIST METAL ANA
|189.967
|-1,90
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|129.266
|-1,92
|BIST MADENCİLİK
|71.909
|-0,43
|BIST HİZMETLER
|67.117
|-1,94
|BIST ELEKTRİK
|2.968
|-1,54
|BIST ULAŞTIRMA
|136.017
|-1,83
|BIST TURİZM
|6.558
|2,97
|BIST TİCARET
|178.839
|-1,40
|BIST İLETİŞİM
|29.372
|-2,94
|BIST SPOR
|26.431
|-2,68
|BIST İNŞAAT
|79.115
|-0,23
|BIST MALİ
|102.244
|-2,50
|BIST BANKA
|118.632
|-2,87
|BIST SİGORTA
|267.651
|-0,05
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|78.062
|1,19
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|82.362
|-2,16
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|25.098
|-2,43
|BIST TEKNOLOJİ
|76.918
|-3,42
|BIST BİLİŞİM
|18.788
|-1,79
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.552
|-1,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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