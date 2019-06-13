Son Dakika Haberleri: Borsada endekslerin değişimi
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Borsada endekslerin değişimi

7 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 82.213 -1,08 BIST SINAİ 107.986 -1,84 BIST GIDA, İÇECEK 105.135 -2,47 BIST TEKSTIL, DERİ 30.

Borsada endekslerin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 82.213 -1,08
BIST SINAİ 107.986 -1,84
BIST GIDA, İÇECEK 105.135 -2,47
BIST TEKSTIL, DERİ 30.312 -2,23
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.383 -1,10
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 106.124 -1,79
BIST TAŞ, TOPRAK 56.784 -1,68
BIST METAL ANA 189.967 -1,90
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 129.266 -1,92
BIST MADENCİLİK 71.909 -0,43
BIST HİZMETLER 67.117 -1,94
BIST ELEKTRİK 2.968 -1,54
BIST ULAŞTIRMA 136.017 -1,83
BIST TURİZM 6.558 2,97
BIST TİCARET 178.839 -1,40
BIST İLETİŞİM 29.372 -2,94
BIST SPOR 26.431 -2,68
BIST İNŞAAT 79.115 -0,23
BIST MALİ 102.244 -2,50
BIST BANKA 118.632 -2,87
BIST SİGORTA 267.651 -0,05
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 78.062 1,19
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.362 -2,16
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.098 -2,43
BIST TEKNOLOJİ 76.918 -3,42
BIST BİLİŞİM 18.788 -1,79
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.552 -1,55

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:36 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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