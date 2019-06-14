Son Dakika Haberleri: Borsada endekslerin değişimi
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Borsada endekslerin değişimi

2 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 82.662 0,55 BIST SINAİ 107.837 -0,14 BIST GIDA, İÇECEK 104.932 -0,19 BIST TEKSTIL, DERİ 30.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 82.662 0,55
BIST SINAİ 107.837 -0,14
BIST GIDA, İÇECEK 104.932 -0,19
BIST TEKSTIL, DERİ 30.368 0,19
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 41.556 -1,95
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.516 -0,57
BIST TAŞ, TOPRAK 56.761 -0,04
BIST METAL ANA 188.264 -0,90
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 131.385 1,64
BIST MADENCİLİK 72.198 0,40
BIST HİZMETLER 67.983 1,29
BIST ELEKTRİK 2.981 0,45
BIST ULAŞTIRMA 136.812 0,58
BIST TURİZM 6.376 -2,76
BIST TİCARET 181.683 1,59
BIST İLETİŞİM 30.005 2,16
BIST SPOR 26.346 -0,32
BIST İNŞAAT 78.711 -0,51
BIST MALİ 102.426 0,18
BIST BANKA 118.036 -0,50
BIST SİGORTA 270.327 1,00
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 76.591 -1,88
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.493 1,37
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 24.859 -0,95
BIST TEKNOLOJİ 75.983 -1,22
BIST BİLİŞİM 18.679 -0,58
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.811 1,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:39 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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