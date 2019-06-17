Borsada endekslerin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 83.428 0,93 BIST SINAİ 108.836 0,93 BIST GIDA, İÇECEK 105.563 0,60 BIST TEKSTIL, DERİ 30.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:35 Kaynak: AA
'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|83.428
|0,93
|BIST SINAİ
|108.836
|0,93
|BIST GIDA, İÇECEK
|105.563
|0,60
|BIST TEKSTIL, DERİ
|30.509
|0,46
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|41.624
|0,16
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|106.772
|1,19
|BIST TAŞ, TOPRAK
|57.566
|1,42
|BIST METAL ANA
|188.235
|-0,02
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|133.740
|1,79
|BIST MADENCİLİK
|72.722
|0,73
|BIST HİZMETLER
|68.720
|1,08
|BIST ELEKTRİK
|2.996
|0,49
|BIST ULAŞTIRMA
|140.539
|2,72
|BIST TURİZM
|6.460
|1,31
|BIST TİCARET
|183.117
|0,79
|BIST İLETİŞİM
|30.117
|0,37
|BIST SPOR
|26.472
|0,48
|BIST İNŞAAT
|79.737
|1,30
|BIST MALİ
|104.767
|2,29
|BIST BANKA
|121.701
|3,11
|BIST SİGORTA
|270.958
|0,23
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|75.097
|-1,95
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|84.824
|1,59
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|25.012
|0,61
|BIST TEKNOLOJİ
|77.712
|2,27
|BIST BİLİŞİM
|18.998
|1,71
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|25.223
|1,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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