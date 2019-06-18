Borsada endekslerin değişimi
15 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 83.444 0,02 BIST SINAİ 110.689 1,70 BIST GIDA, İÇECEK 108.852 3,12 BIST TEKSTIL, DERİ 31.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:35 Kaynak: AA
'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|83.444
|0,02
|BIST SINAİ
|110.689
|1,70
|BIST GIDA, İÇECEK
|108.852
|3,12
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.025
|1,69
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|41.923
|0,72
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|107.686
|0,86
|BIST TAŞ, TOPRAK
|58.129
|0,98
|BIST METAL ANA
|190.988
|1,46
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|138.047
|3,22
|BIST MADENCİLİK
|73.235
|0,71
|BIST HİZMETLER
|69.968
|1,82
|BIST ELEKTRİK
|3.019
|0,75
|BIST ULAŞTIRMA
|143.211
|1,90
|BIST TURİZM
|6.482
|0,34
|BIST TİCARET
|186.508
|1,85
|BIST İLETİŞİM
|30.802
|2,28
|BIST SPOR
|26.557
|0,32
|BIST İNŞAAT
|80.169
|0,54
|BIST MALİ
|107.345
|2,46
|BIST BANKA
|124.849
|2,59
|BIST SİGORTA
|271.700
|0,27
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|71.073
|-5,36
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|87.083
|2,66
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|25.427
|1,66
|BIST TEKNOLOJİ
|79.177
|1,89
|BIST BİLİŞİM
|19.469
|2,48
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|25.870
|2,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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