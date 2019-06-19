Borsada endekslerin değişimi
26 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 83.119 -0,39 BIST SINAİ 110.148 -0,49 BIST GIDA, İÇECEK 109.390 0,49 BIST TEKSTIL, DERİ 30.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:51 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|83.119
|-0,39
|BIST SINAİ
|110.148
|-0,49
|BIST GIDA, İÇECEK
|109.390
|0,49
|BIST TEKSTIL, DERİ
|30.845
|-0,58
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|42.005
|0,19
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|106.452
|-1,15
|BIST TAŞ, TOPRAK
|57.644
|-0,83
|BIST METAL ANA
|189.725
|-0,66
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|139.361
|0,95
|BIST MADENCİLİK
|71.404
|-2,50
|BIST HİZMETLER
|69.393
|-0,82
|BIST ELEKTRİK
|3.006
|-0,42
|BIST ULAŞTIRMA
|141.704
|-1,05
|BIST TURİZM
|6.412
|-1,08
|BIST TİCARET
|185.471
|-0,56
|BIST İLETİŞİM
|30.411
|-1,27
|BIST SPOR
|26.405
|-0,57
|BIST İNŞAAT
|80.088
|-0,10
|BIST MALİ
|108.387
|0,97
|BIST BANKA
|127.342
|2,00
|BIST SİGORTA
|270.348
|-0,50
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|69.274
|-2,53
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|86.822
|-0,30
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|25.537
|0,43
|BIST TEKNOLOJİ
|77.778
|-1,77
|BIST BİLİŞİM
|19.697
|1,17
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|25.895
|0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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