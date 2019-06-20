Son Dakika Haberleri: Borsada endekslerin değişimi
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Borsada endekslerin değişimi

51 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 83.646 0,63 BIST SINAİ 109.872 -0,25 BIST GIDA, İÇECEK 109.829 0,40 BIST TEKSTIL, DERİ 31.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 83.646 0,63
BIST SINAİ 109.872 -0,25
BIST GIDA, İÇECEK 109.829 0,40
BIST TEKSTIL, DERİ 31.151 0,99
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.316 0,74
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 104.325 -2,00
BIST TAŞ, TOPRAK 58.093 0,78
BIST METAL ANA 191.523 0,95
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 139.682 0,23
BIST MADENCİLİK 71.877 0,66
BIST HİZMETLER 69.054 -0,49
BIST ELEKTRİK 2.986 -0,65
BIST ULAŞTIRMA 140.929 -0,55
BIST TURİZM 6.457 0,69
BIST TİCARET 183.163 -1,24
BIST İLETİŞİM 30.468 0,19
BIST SPOR 26.634 0,87
BIST İNŞAAT 80.071 -0,02
BIST MALİ 108.739 0,32
BIST BANKA 128.783 1,13
BIST SİGORTA 270.597 0,09
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 68.684 -0,85
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.165 -0,76
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.475 -0,24
BIST TEKNOLOJİ 78.231 0,58
BIST BİLİŞİM 19.974 1,41
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.964 0,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:48 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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