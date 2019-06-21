Son Dakika Haberleri: Borsada endekslerin değişimi
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Borsada endekslerin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 84.125 0,57 BIST SINAİ 109.466 -0,37 BIST GIDA, İÇECEK 106.267 -3,24 BIST TEKSTIL, DERİ 31.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 84.125 0,57
BIST SINAİ 109.466 -0,37
BIST GIDA, İÇECEK 106.267 -3,24
BIST TEKSTIL, DERİ 31.025 -0,40
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.077 -0,56
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 103.934 -0,37
BIST TAŞ, TOPRAK 58.162 0,12
BIST METAL ANA 192.574 0,55
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 139.937 0,18
BIST MADENCİLİK 72.137 0,36
BIST HİZMETLER 68.696 -0,52
BIST ELEKTRİK 2.962 -0,81
BIST ULAŞTIRMA 139.174 -1,24
BIST TURİZM 6.395 -0,95
BIST TİCARET 181.144 -1,10
BIST İLETİŞİM 30.411 -0,19
BIST SPOR 26.904 1,01
BIST İNŞAAT 82.835 3,45
BIST MALİ 108.949 0,19
BIST BANKA 128.956 0,13
BIST SİGORTA 268.079 -0,93
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 66.137 -3,71
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.584 0,49
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.400 -0,29
BIST TEKNOLOJİ 78.229 0,00
BIST BİLİŞİM 20.008 0,17
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.230 1,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:44 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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