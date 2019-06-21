Borsada endekslerin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 84.125 0,57 BIST SINAİ 109.466 -0,37 BIST GIDA, İÇECEK 106.267 -3,24 BIST TEKSTIL, DERİ 31.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:44 Kaynak: AA
'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|84.125
|0,57
|BIST SINAİ
|109.466
|-0,37
|BIST GIDA, İÇECEK
|106.267
|-3,24
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.025
|-0,40
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|42.077
|-0,56
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|103.934
|-0,37
|BIST TAŞ, TOPRAK
|58.162
|0,12
|BIST METAL ANA
|192.574
|0,55
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|139.937
|0,18
|BIST MADENCİLİK
|72.137
|0,36
|BIST HİZMETLER
|68.696
|-0,52
|BIST ELEKTRİK
|2.962
|-0,81
|BIST ULAŞTIRMA
|139.174
|-1,24
|BIST TURİZM
|6.395
|-0,95
|BIST TİCARET
|181.144
|-1,10
|BIST İLETİŞİM
|30.411
|-0,19
|BIST SPOR
|26.904
|1,01
|BIST İNŞAAT
|82.835
|3,45
|BIST MALİ
|108.949
|0,19
|BIST BANKA
|128.956
|0,13
|BIST SİGORTA
|268.079
|-0,93
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|66.137
|-3,71
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|86.584
|0,49
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|25.400
|-0,29
|BIST TEKNOLOJİ
|78.229
|0,00
|BIST BİLİŞİM
|20.008
|0,17
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|26.230
|1,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
7 yıl önce yaban mersini bahçesi kurmuştu! Şu an 1 dönümünden 80 bin lira kazanıyor
Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin Yunanistan'daki dükkanı ceza kesilerek kapatıldı
İstanbul Ekonomi Araştırma'dan 23 Haziran İstanbul seçimi için son anket sonucu: Fark 5 puan
Cübbeli Ahmet, kendisine ait olduğu söylenen cinsel içerikli film kasediyle ilgili ilk kez konuştu