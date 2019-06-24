Son Dakika Haberleri: Borsada endekslerin değişimi
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Borsada endekslerin değişimi

45 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 85.854 2,05 BIST SINAİ 110.122 0,60 BIST GIDA, İÇECEK 109.157 2,72 BIST TEKSTIL, DERİ 31.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 85.854 2,05
BIST SINAİ 110.122 0,60
BIST GIDA, İÇECEK 109.157 2,72
BIST TEKSTIL, DERİ 31.436 1,32
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 41.876 -0,48
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 103.073 -0,83
BIST TAŞ, TOPRAK 58.961 1,37
BIST METAL ANA 193.644 0,56
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 140.747 0,58
BIST MADENCİLİK 74.734 3,60
BIST HİZMETLER 69.184 0,71
BIST ELEKTRİK 2.962 -0,01
BIST ULAŞTIRMA 139.289 0,08
BIST TURİZM 6.493 1,53
BIST TİCARET 181.364 0,12
BIST İLETİŞİM 31.254 2,77
BIST SPOR 27.026 0,45
BIST İNŞAAT 80.860 -2,38
BIST MALİ 111.136 2,01
BIST BANKA 133.725 3,70
BIST SİGORTA 269.359 0,48
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 63.410 -4,12
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.488 -0,11
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.502 0,40
BIST TEKNOLOJİ 78.856 0,80
BIST BİLİŞİM 20.256 1,24
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.399 0,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:43 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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