Borsada endekslerin değişimi
24 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 86.422 1,44 BIST SINAİ 111.728 0,11 BIST GIDA, İÇECEK 110.202 -1,03 BIST TEKSTIL, DERİ 31.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:46 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|86.422
|1,44
|BIST SINAİ
|111.728
|0,11
|BIST GIDA, İÇECEK
|110.202
|-1,03
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.454
|-0,44
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|42.246
|0,10
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|104.406
|0,57
|BIST TAŞ, TOPRAK
|58.950
|-0,40
|BIST METAL ANA
|198.697
|0,54
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|143.899
|0,24
|BIST MADENCİLİK
|73.543
|-1,45
|BIST HİZMETLER
|70.576
|1,81
|BIST ELEKTRİK
|3.077
|2,05
|BIST ULAŞTIRMA
|142.567
|2,55
|BIST TURİZM
|6.492
|1,31
|BIST TİCARET
|187.683
|2,76
|BIST İLETİŞİM
|31.178
|0,57
|BIST SPOR
|28.129
|1,60
|BIST İNŞAAT
|83.967
|1,09
|BIST MALİ
|112.218
|1,08
|BIST BANKA
|135.167
|1,60
|BIST SİGORTA
|268.606
|0,20
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|55.138
|0,17
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|87.487
|0,41
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|25.621
|0,71
|BIST TEKNOLOJİ
|78.693
|-0,24
|BIST BİLİŞİM
|20.335
|-0,83
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|26.476
|0,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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