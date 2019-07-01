Son Dakika Haberleri: Borsada endekslerin değişimi
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Borsada endekslerin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 87.237 0,94 BIST SINAİ 113.097 1,22 BIST GIDA, İÇECEK 111.685 1,35 BIST TEKSTIL, DERİ 31.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 87.237 0,94
BIST SINAİ 113.097 1,22
BIST GIDA, İÇECEK 111.685 1,35
BIST TEKSTIL, DERİ 31.801 1,11
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.806 1,33
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 106.755 2,25
BIST TAŞ, TOPRAK 60.258 2,22
BIST METAL ANA 201.698 1,51
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.541 -0,94
BIST MADENCİLİK 73.704 0,22
BIST HİZMETLER 72.928 3,33
BIST ELEKTRİK 3.203 4,10
BIST ULAŞTIRMA 144.130 1,10
BIST TURİZM 6.546 0,83
BIST TİCARET 194.508 3,64
BIST İLETİŞİM 32.818 5,26
BIST SPOR 28.686 1,98
BIST İNŞAAT 84.549 0,69
BIST MALİ 117.268 4,50
BIST BANKA 144.119 6,62
BIST SİGORTA 268.032 -0,21
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 57.298 3,92
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 89.056 1,79
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.255 2,47
BIST TEKNOLOJİ 81.888 4,06
BIST BİLİŞİM 20.722 1,90
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.876 1,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:32 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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