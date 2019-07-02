Son Dakika Haberleri: Borsada endekslerin değişimi
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Borsada endekslerin değişimi

22 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 87.785 0,63 BIST SINAİ 113.101 0,00 BIST GIDA, İÇECEK 114.346 2,38 BIST TEKSTIL, DERİ 31.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 87.785 0,63
BIST SINAİ 113.101 0,00
BIST GIDA, İÇECEK 114.346 2,38
BIST TEKSTIL, DERİ 31.757 -0,14
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.341 1,25
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.957 -0,75
BIST TAŞ, TOPRAK 60.596 0,56
BIST METAL ANA 200.299 -0,69
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 143.812 0,89
BIST MADENCİLİK 72.321 -1,88
BIST HİZMETLER 73.752 1,13
BIST ELEKTRİK 3.242 1,23
BIST ULAŞTIRMA 146.885 1,91
BIST TURİZM 6.590 0,68
BIST TİCARET 198.946 2,28
BIST İLETİŞİM 32.304 -1,57
BIST SPOR 29.476 2,75
BIST İNŞAAT 88.257 4,39
BIST MALİ 117.763 0,42
BIST BANKA 144.502 0,27
BIST SİGORTA 267.194 -0,31
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 58.493 2,09
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 89.599 0,61
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.518 1,00
BIST TEKNOLOJİ 82.172 0,35
BIST BİLİŞİM 21.072 1,69
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.028 0,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:34 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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