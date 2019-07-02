Borsada endekslerin değişimi
22 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 87.785 0,63 BIST SINAİ 113.101 0,00 BIST GIDA, İÇECEK 114.346 2,38 BIST TEKSTIL, DERİ 31.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:34 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|87.785
|0,63
|BIST SINAİ
|113.101
|0,00
|BIST GIDA, İÇECEK
|114.346
|2,38
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.757
|-0,14
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|43.341
|1,25
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|105.957
|-0,75
|BIST TAŞ, TOPRAK
|60.596
|0,56
|BIST METAL ANA
|200.299
|-0,69
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|143.812
|0,89
|BIST MADENCİLİK
|72.321
|-1,88
|BIST HİZMETLER
|73.752
|1,13
|BIST ELEKTRİK
|3.242
|1,23
|BIST ULAŞTIRMA
|146.885
|1,91
|BIST TURİZM
|6.590
|0,68
|BIST TİCARET
|198.946
|2,28
|BIST İLETİŞİM
|32.304
|-1,57
|BIST SPOR
|29.476
|2,75
|BIST İNŞAAT
|88.257
|4,39
|BIST MALİ
|117.763
|0,42
|BIST BANKA
|144.502
|0,27
|BIST SİGORTA
|267.194
|-0,31
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|58.493
|2,09
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|89.599
|0,61
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.518
|1,00
|BIST TEKNOLOJİ
|82.172
|0,35
|BIST BİLİŞİM
|21.072
|1,69
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|27.028
|0,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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