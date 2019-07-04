Son Dakika Haberleri: Borsada endekslerin değişimi
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Borsada endekslerin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 88.552 0,34 BIST SINAİ 111.642 -0,54 BIST GIDA, İÇECEK 110.784 -1,61 BIST TEKSTIL, DERİ 31.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 88.552 0,34
BIST SINAİ 111.642 -0,54
BIST GIDA, İÇECEK 110.784 -1,61
BIST TEKSTIL, DERİ 31.182 -0,58
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.861 -0,08
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.193 0,06
BIST TAŞ, TOPRAK 61.177 0,63
BIST METAL ANA 197.237 -0,24
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.800 -1,21
BIST MADENCİLİK 69.896 -1,72
BIST HİZMETLER 73.901 0,62
BIST ELEKTRİK 3.242 0,58
BIST ULAŞTIRMA 147.715 1,56
BIST TURİZM 6.666 -0,48
BIST TİCARET 200.594 0,98
BIST İLETİŞİM 32.371 0,25
BIST SPOR 28.284 -1,77
BIST İNŞAAT 86.049 -1,29
BIST MALİ 116.820 0,16
BIST BANKA 143.941 0,65
BIST SİGORTA 265.592 -0,16
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 54.471 -3,80
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.194 -0,61
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.538 0,37
BIST TEKNOLOJİ 79.696 -0,92
BIST BİLİŞİM 20.517 -1,24
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.396 -1,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:36 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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