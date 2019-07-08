Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Bir yalı için 140 milyon lira istenen İstanbul Boğazı'nda son 9 ayda 7 yalı satıldı!