Borsada endekslerin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 87.598 -1,31 BIST SINAİ 108.219 -1,66 BIST GIDA, İÇECEK 110.777 -2,21 BIST TEKSTIL, DERİ 30.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:39 Kaynak: AA
'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|87.598
|-1,31
|BIST SINAİ
|108.219
|-1,66
|BIST GIDA, İÇECEK
|110.777
|-2,21
|BIST TEKSTIL, DERİ
|30.764
|-1,66
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|42.534
|-1,98
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|102.863
|-0,10
|BIST TAŞ, TOPRAK
|58.486
|-2,29
|BIST METAL ANA
|185.905
|-3,11
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|138.866
|-1,78
|BIST MADENCİLİK
|66.519
|-2,40
|BIST HİZMETLER
|72.101
|0,01
|BIST ELEKTRİK
|3.191
|-0,59
|BIST ULAŞTIRMA
|137.273
|-4,61
|BIST TURİZM
|6.739
|1,04
|BIST TİCARET
|201.232
|1,95
|BIST İLETİŞİM
|31.108
|0,73
|BIST SPOR
|27.554
|-3,41
|BIST İNŞAAT
|89.355
|2,39
|BIST MALİ
|114.505
|-2,93
|BIST BANKA
|142.599
|-3,07
|BIST SİGORTA
|263.226
|-0,79
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|50.365
|-4,29
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|85.112
|-2,73
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|25.631
|-3,38
|BIST TEKNOLOJİ
|75.377
|-3,81
|BIST BİLİŞİM
|20.022
|-1,37
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|26.890
|-0,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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