Borsada endekslerin değişimi
52 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 89.804 0,86 BIST SINAİ 112.609 1,45 BIST GIDA, İÇECEK 110.455 1,82 BIST TEKSTIL, DERİ 32.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:42 Kaynak: AA
'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|89.804
|0,86
|BIST SINAİ
|112.609
|1,45
|BIST GIDA, İÇECEK
|110.455
|1,82
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.025
|1,48
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|43.272
|1,07
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|109.873
|1,11
|BIST TAŞ, TOPRAK
|60.085
|1,59
|BIST METAL ANA
|190.733
|1,21
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|144.062
|1,53
|BIST MADENCİLİK
|71.376
|3,38
|BIST HİZMETLER
|74.158
|0,85
|BIST ELEKTRİK
|3.275
|0,72
|BIST ULAŞTIRMA
|142.023
|2,07
|BIST TURİZM
|6.671
|0,67
|BIST TİCARET
|204.955
|1,01
|BIST İLETİŞİM
|32.544
|0,00
|BIST SPOR
|28.039
|0,65
|BIST İNŞAAT
|89.035
|-0,18
|BIST MALİ
|116.969
|2,25
|BIST BANKA
|144.242
|3,49
|BIST SİGORTA
|269.087
|0,64
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|52.999
|0,41
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|88.607
|0,73
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|25.762
|0,14
|BIST TEKNOLOJİ
|79.053
|4,74
|BIST BİLİŞİM
|20.795
|2,40
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|26.645
|0,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Minibüsün traktörle çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı Elon Musk: 'Neuralink' ile insan aklı okunabilecek Akdağ'da doğal ortamda yetişen kekikler geçim kaynağı oluyor 15 Temmuz'da köprünün üstündeki askerin kafasını kestiğini iddia etti