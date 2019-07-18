Borsada endekslerin değişimi
3 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 90.738 1,04 BIST SINAİ 114.273 1,48 BIST GIDA, İÇECEK 112.478 1,83 BIST TEKSTIL, DERİ 32.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:43 Kaynak: AA
'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|90.738
|1,04
|BIST SINAİ
|114.273
|1,48
|BIST GIDA, İÇECEK
|112.478
|1,83
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.579
|1,73
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.037
|1,77
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|111.989
|1,93
|BIST TAŞ, TOPRAK
|60.771
|1,14
|BIST METAL ANA
|192.411
|0,88
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|145.703
|1,14
|BIST MADENCİLİK
|72.608
|1,73
|BIST HİZMETLER
|75.056
|1,21
|BIST ELEKTRİK
|3.313
|1,15
|BIST ULAŞTIRMA
|144.639
|1,84
|BIST TURİZM
|6.790
|1,80
|BIST TİCARET
|207.834
|1,40
|BIST İLETİŞİM
|32.820
|0,85
|BIST SPOR
|28.546
|1,81
|BIST İNŞAAT
|88.530
|-0,57
|BIST MALİ
|119.508
|2,17
|BIST BANKA
|147.785
|2,46
|BIST SİGORTA
|270.540
|0,54
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|52.873
|-0,24
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|90.396
|2,02
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.021
|1,01
|BIST TEKNOLOJİ
|80.225
|1,48
|BIST BİLİŞİM
|21.018
|1,07
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|27.008
|1,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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