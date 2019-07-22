Son Dakika Haberleri: Borsada endekslerin değişimi
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Borsada endekslerin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 90.749 -0,39 BIST SINAİ 114.840 -0,63 BIST GIDA, İÇECEK 112.688 -0,02 BIST TEKSTIL, DERİ 32.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 90.749 -0,39
BIST SINAİ 114.840 -0,63
BIST GIDA, İÇECEK 112.688 -0,02
BIST TEKSTIL, DERİ 32.688 -0,41
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.923 -1,21
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.020 -1,43
BIST TAŞ, TOPRAK 60.564 -0,40
BIST METAL ANA 195.700 -0,58
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 145.611 -0,05
BIST MADENCİLİK 74.210 0,50
BIST HİZMETLER 74.985 -0,26
BIST ELEKTRİK 3.307 0,07
BIST ULAŞTIRMA 142.773 -1,49
BIST TURİZM 6.735 -1,84
BIST TİCARET 210.195 0,44
BIST İLETİŞİM 32.468 -0,63
BIST SPOR 28.413 -0,85
BIST İNŞAAT 89.268 1,22
BIST MALİ 118.188 -0,85
BIST BANKA 145.349 -0,89
BIST SİGORTA 273.672 1,56
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.134 -2,90
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 89.468 -1,42
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.809 2,15
BIST TEKNOLOJİ 79.643 -0,61
BIST BİLİŞİM 21.254 0,21
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.265 0,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:37 Kaynak: AA
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