Borsada endekslerin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 90.879 0,14 BIST SINAİ 115.812 0,85 BIST GIDA, İÇECEK 114.043 1,20 BIST TEKSTIL, DERİ 32.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:39 Kaynak: AA
'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|90.879
|0,14
|BIST SINAİ
|115.812
|0,85
|BIST GIDA, İÇECEK
|114.043
|1,20
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.660
|-0,08
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.257
|0,76
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.701
|1,50
|BIST TAŞ, TOPRAK
|60.852
|0,48
|BIST METAL ANA
|196.103
|0,21
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|146.531
|0,63
|BIST MADENCİLİK
|74.253
|0,06
|BIST HİZMETLER
|75.818
|1,11
|BIST ELEKTRİK
|3.345
|1,13
|BIST ULAŞTIRMA
|144.922
|1,51
|BIST TURİZM
|6.768
|0,49
|BIST TİCARET
|212.365
|1,03
|BIST İLETİŞİM
|32.945
|1,47
|BIST SPOR
|28.335
|-0,28
|BIST İNŞAAT
|88.403
|-0,97
|BIST MALİ
|120.497
|1,95
|BIST BANKA
|148.731
|2,33
|BIST SİGORTA
|274.346
|0,25
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|49.527
|-1,21
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|90.914
|1,62
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|27.075
|0,99
|BIST TEKNOLOJİ
|80.677
|1,30
|BIST BİLİŞİM
|21.364
|0,52
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.398
|4,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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