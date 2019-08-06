Borsada endekslerin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 95.551 0,88 BIST SINAİ 113.676 0,59 BIST GIDA, İÇECEK 115.641 1,29 BIST TEKSTIL, DERİ 32.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:40 Kaynak: AA
'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|95.551
|0,88
|BIST SINAİ
|113.676
|0,59
|BIST GIDA, İÇECEK
|115.641
|1,29
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.185
|-0,61
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|45.137
|0,64
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|114.825
|0,78
|BIST TAŞ, TOPRAK
|58.823
|-0,19
|BIST METAL ANA
|183.433
|0,08
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|137.804
|0,34
|BIST MADENCİLİK
|78.836
|1,55
|BIST HİZMETLER
|73.721
|0,76
|BIST ELEKTRİK
|3.228
|1,02
|BIST ULAŞTIRMA
|138.893
|-0,93
|BIST TURİZM
|6.710
|0,48
|BIST TİCARET
|212.718
|0,61
|BIST İLETİŞİM
|30.687
|2,59
|BIST SPOR
|28.473
|-0,06
|BIST İNŞAAT
|87.074
|-1,67
|BIST MALİ
|116.516
|1,21
|BIST BANKA
|143.956
|1,67
|BIST SİGORTA
|269.611
|0,05
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|47.121
|-1,72
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|87.319
|0,65
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.745
|0,56
|BIST TEKNOLOJİ
|81.405
|-0,12
|BIST BİLİŞİM
|21.107
|-0,49
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|34.011
|-1,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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