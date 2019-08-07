Borsada endekslerin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 95.018 -0,56 BIST SINAİ 111.461 -1,95 BIST GIDA, İÇECEK 114.727 -0,79 BIST TEKSTIL, DERİ 31.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:48 Kaynak: AA
'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|95.018
|-0,56
|BIST SINAİ
|111.461
|-1,95
|BIST GIDA, İÇECEK
|114.727
|-0,79
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.970
|-0,67
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.829
|-0,68
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.437
|-1,21
|BIST TAŞ, TOPRAK
|56.306
|-4,28
|BIST METAL ANA
|175.632
|-4,25
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|135.234
|-1,86
|BIST MADENCİLİK
|79.303
|0,59
|BIST HİZMETLER
|73.117
|-0,82
|BIST ELEKTRİK
|3.232
|0,13
|BIST ULAŞTIRMA
|135.380
|-2,53
|BIST TURİZM
|6.584
|-1,89
|BIST TİCARET
|215.331
|1,23
|BIST İLETİŞİM
|29.884
|-2,62
|BIST SPOR
|28.305
|-0,59
|BIST İNŞAAT
|86.418
|-0,75
|BIST MALİ
|115.011
|-1,29
|BIST BANKA
|143.116
|-0,58
|BIST SİGORTA
|268.471
|-0,42
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|44.863
|-4,79
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|85.199
|-2,43
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.325
|-1,57
|BIST TEKNOLOJİ
|77.283
|-5,06
|BIST BİLİŞİM
|20.825
|-1,34
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|33.809
|-0,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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