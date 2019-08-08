Borsada endekslerin değişimi
9 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 95.985 1,02 BIST SINAİ 112.741 1,15 BIST GIDA, İÇECEK 121.121 5,57 BIST TEKSTIL, DERİ 32.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:40 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|95.985
|1,02
|BIST SINAİ
|112.741
|1,15
|BIST GIDA, İÇECEK
|121.121
|5,57
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.528
|1,75
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|45.124
|0,66
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.271
|-0,15
|BIST TAŞ, TOPRAK
|56.605
|0,53
|BIST METAL ANA
|176.284
|0,37
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|136.894
|1,23
|BIST MADENCİLİK
|80.671
|1,72
|BIST HİZMETLER
|74.557
|1,97
|BIST ELEKTRİK
|3.277
|1,40
|BIST ULAŞTIRMA
|135.597
|0,16
|BIST TURİZM
|6.575
|-0,13
|BIST TİCARET
|220.405
|2,36
|BIST İLETİŞİM
|30.873
|3,31
|BIST SPOR
|28.171
|-0,47
|BIST İNŞAAT
|86.260
|-0,18
|BIST MALİ
|115.878
|0,75
|BIST BANKA
|143.929
|0,57
|BIST SİGORTA
|270.390
|0,71
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|44.698
|-0,37
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|86.240
|1,22
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.332
|0,02
|BIST TEKNOLOJİ
|76.622
|-0,86
|BIST BİLİŞİM
|20.866
|0,20
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|32.789
|-3,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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