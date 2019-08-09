Borsada endekslerin değişimi
29 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 96.208 0,23 BIST SINAİ 112.792 0,05 BIST GIDA, İÇECEK 122.415 1,07 BIST TEKSTIL, DERİ 32.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:46 Kaynak: AA
'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|96.208
|0,23
|BIST SINAİ
|112.792
|0,05
|BIST GIDA, İÇECEK
|122.415
|1,07
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.664
|0,42
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.515
|-1,35
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|111.903
|-1,21
|BIST TAŞ, TOPRAK
|56.633
|0,05
|BIST METAL ANA
|175.777
|-0,29
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|136.905
|0,01
|BIST MADENCİLİK
|85.744
|6,29
|BIST HİZMETLER
|74.954
|0,53
|BIST ELEKTRİK
|3.303
|0,79
|BIST ULAŞTIRMA
|139.767
|3,08
|BIST TURİZM
|6.709
|2,04
|BIST TİCARET
|221.237
|0,38
|BIST İLETİŞİM
|30.714
|-0,51
|BIST SPOR
|28.383
|0,75
|BIST İNŞAAT
|84.736
|-1,77
|BIST MALİ
|116.026
|0,13
|BIST BANKA
|144.338
|0,28
|BIST SİGORTA
|270.930
|0,20
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|45.000
|0,67
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|86.004
|-0,27
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.522
|0,72
|BIST TEKNOLOJİ
|76.332
|-0,38
|BIST BİLİŞİM
|20.624
|-1,16
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|32.260
|-1,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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