Son Dakika Haberleri: Borsada endekslerin değişimi
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Borsada endekslerin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 96.144 -0,07 BIST SINAİ 109.748 -2,70 BIST GIDA, İÇECEK 118.196 -3,45 BIST TEKSTIL, DERİ 31.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 96.144 -0,07
BIST SINAİ 109.748 -2,70
BIST GIDA, İÇECEK 118.196 -3,45
BIST TEKSTIL, DERİ 31.777 -2,71
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.285 -0,52
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.224 -3,29
BIST TAŞ, TOPRAK 55.391 -2,19
BIST METAL ANA 167.483 -4,72
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.766 -0,10
BIST MADENCİLİK 86.343 0,70
BIST HİZMETLER 74.584 -0,49
BIST ELEKTRİK 3.303 -0,02
BIST ULAŞTIRMA 139.005 -0,54
BIST TURİZM 6.695 -0,21
BIST TİCARET 224.036 1,26
BIST İLETİŞİM 29.868 -2,76
BIST SPOR 28.740 1,26
BIST İNŞAAT 82.299 -2,88
BIST MALİ 111.388 -4,00
BIST BANKA 136.738 -5,27
BIST SİGORTA 270.118 -0,30
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 43.536 -3,25
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.769 -2,60
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.208 -1,19
BIST TEKNOLOJİ 75.897 -0,57
BIST BİLİŞİM 20.658 0,16
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 31.455 -2,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:50 Kaynak: AA
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