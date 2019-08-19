Borsada endekslerin değişimi
57 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 95.780 -0,27 BIST SINAİ 108.740 -0,01 BIST GIDA, İÇECEK 117.573 0,18 BIST TEKSTIL, DERİ 32.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:40 Kaynak: AA
'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|95.780
|-0,27
|BIST SINAİ
|108.740
|-0,01
|BIST GIDA, İÇECEK
|117.573
|0,18
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.255
|0,06
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.090
|0,15
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|106.439
|0,67
|BIST TAŞ, TOPRAK
|54.665
|0,34
|BIST METAL ANA
|162.955
|-0,85
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|137.878
|-0,29
|BIST MADENCİLİK
|88.249
|-0,85
|BIST HİZMETLER
|75.236
|0,02
|BIST ELEKTRİK
|3.270
|-0,47
|BIST ULAŞTIRMA
|135.118
|-0,58
|BIST TURİZM
|6.600
|-0,67
|BIST TİCARET
|226.813
|-0,33
|BIST İLETİŞİM
|30.952
|1,13
|BIST SPOR
|28.537
|0,24
|BIST İNŞAAT
|83.699
|0,31
|BIST MALİ
|108.385
|-1,01
|BIST BANKA
|131.096
|-1,23
|BIST SİGORTA
|271.868
|-0,31
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|42.554
|-1,21
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|82.980
|-0,88
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.077
|-0,08
|BIST TEKNOLOJİ
|75.665
|0,61
|BIST BİLİŞİM
|20.407
|-0,59
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|30.867
|-1,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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