Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika
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Borsada endekslerin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 141.122 -0,32 BIST SINAİ 119.193 -1,99 BIST GIDA, İÇECEK 133.369 1,10 BIST TEKSTIL, DERİ 39.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 141.122 -0,32
BIST SINAİ 119.193 -1,99
BIST GIDA, İÇECEK 133.369 1,10
BIST TEKSTIL, DERİ 39.818 -4,75
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 79.259 -4,72
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 97.825 -3,21
BIST TAŞ, TOPRAK 71.153 -1,92
BIST METAL ANA 210.091 -0,37
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 141.835 -2,80
BIST MADENCİLİK 106.734 -4,62
BIST HİZMETLER 82.317 -0,92
BIST ELEKTRİK 3.836 -4,28
BIST ULAŞTIRMA 128.995 -6,36
BIST TURİZM 10.566 -5,13
BIST TİCARET 251.744 3,62
BIST İLETİŞİM 33.377 -1,82
BIST SPOR 56.401 -3,20
BIST İNŞAAT 97.201 -5,59
BIST MALİ 104.361 -4,55
BIST BANKA 119.270 -4,93
BIST SİGORTA 337.951 -1,16
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 62.926 -5,77
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.014 -4,24
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 34.482 -4,34
BIST TEKNOLOJİ 123.104 -3,82
BIST BİLİŞİM 38.141 -5,50
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 62.398 -2,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 06:42 Kaynak: AA

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